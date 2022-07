Stiri pe aceeasi tema

- ”Vreau sa fiu foarte clar cu privire la sistemul public de pensii. Sistemul public de pensii, la acest moment, nu este impozitat, pana la valoarea de 2.000 de lei. Lucurile asa vor ramane, analizam sa vedem daca aceasta valoare neimpozabila poate fi crescuta, avand in vedere ca aceasta scutire de impozit…

- Exemple de masuri fiscale adoptate de Guvern, date de profesorul de economie Cristian Paun. Economistul da vina pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Daca… Daca cineva se gandește sa mai munceasca cateva ore in plus peste norma de baza (2 ore in regim part time, de exemplu) pentru a scapa de inflație,…

- Impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa. De cand intra in vigoare prevederea din Codul Fiscal Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei…

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, 15 iulie, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal. Astfel…

- Persoanele care s-au imprumutat la banci si intampina dificultati in ceea ce priveste plata ratelor, pe fondul majorarii ROBOR, pot cauta acele solutii pe care bancile le pun la dispozitie, insa pot opta si pentru amanarea ratelor cu pana la 9 luni, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal. Astfel va fi eliminat…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, care instituie printre altele si o crestere spectaculoasa a impozitului pe imobile, se afla in prima lectura in sedinta de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spunand ca „proiectul prevede o serie de ajustari”.

- La discuția inițiala am spus ca masura privind moratoriul ratelor bancare a ramas in analiza. In ultima ședința de coaliție s-a decis sa aplicam aceasta masura privind moratoriul . Nu este o masura pentru toata lumea, ci doar pentru cei cu dificultați la plata ratelor. La finalul amanarii acestor rate…