Stiri pe aceeasi tema

- Toate despagubirile decise de instanța in dosarul „Colectiv" vor fi acordate pana la finalul verii, a annțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Este vorba despre 64 de milioane de euro.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca cel mai probabil pana la sfarsitul acestei veri, Guvernul, prin intermediul Ministerului de Finante, va gasi solutia achitarii despagubirilor in dosarul Colectiv. El a mentionat ca este posibil ca acestea sa fie platite prin intermediul…

- MInistrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, faptul ca a propus Guvernului ca la urmatoarea rectificare bugetara, care va avea loc „in scurt timp”, sa aloce banii pentru plata despagubirilor catre familile victimelor din dosarul „Colectiv”.

- Dan Carbunaru a fost intrebat, miecuri, la finalul sedintei de Guvern, ce se va intampla cu despagubirile in dosarul Colectiv in conditiile incare ISU si Primaria Sectorului 4 au depus contestatii la solicitarile executorilor. “Cu siguranta, in perioada imediat urmatoare, cel mai probabil pana la sfarsitul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat miercuri ca ministrul de Finante, Adrian Caciu, va solicita in sedinta de Guvern luarea unei decizii astfel incat familiile victimelor din dosarul „Colectiv” sa primeasca urgent despagubirile stabilite de instanta, potrivit Digi 24. „Ministrul Finantelor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat miercuri ca ministrul de Finante, Adrian Caciu, va solicita in sedinta de Guvern luarea unei decizii astfel incat familiile victimelor din dosarul „Colectiv” sa primeasca urgent despagubirile stabilite de instanta.

- La o zi dupa ce Curtea de Apel București a anunțat decizia definitiva in dosarul Colectiv, s-a aflat ca una dintre persoanele condamnate in aceasta cauza ar fi de negasit. Antonina Radu, angajata a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), are o condamnare de 8 ani si 8 luni de inchisoare pentru…

- Antonina Radu a fost data in urmarire de catre Poliția Romana pentru executare pedepsei cu inchisoarea dispusa de Curtea de Apel București.Angajații ISUBIF, Antonina Radu și George Petrica Matei, pompierii care au permis funcționarea clubului Colectiv, deși știau ca localul nu deține aviz de securitate…