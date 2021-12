Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat sambata seara, la Realitatea Plus , ca proiectul de buget pentru 2022 va fi publicat pe site-ul ministerului in noaptea de sambata spre duminica, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament. „In seara aceasta se pune bugetul pe site, acum facem ultimele verificari…

- Guvernul a aprobat doua acte normative cu importanta deosebita pentru adoptarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a mentionat ca Romania, in anul 2022, isi va mentine traiectoria de reducere, in cadrul procedurii…