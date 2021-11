Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 noiembrie, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Citu a semnat acordul de finantare dintre Romania si Comisia Europeana pentru PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența).Acesta a fost ultimul act semnat de Florin Citu in calitatea sa de ministru…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. E vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind…

- ​România va beneficia de o prefinanțare de 3,793 miliarde euro pâna la sfârșitul acestui an, iar în cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, în ambele tranșe, prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, a anunțat miercuri Guvernul care a aprobat…

- Guvernul Nicolae Ciuca isi asuma, prin programul de guvernare depus sambata la Parlament, accelerarea absorbtiei fondurilor europene pe care Romania le are la dispozitie atat prin PNRR, cat si in baza exercitiului financiar 2021-2027. In acest sens, in documentul programatic sunt prevazute termene clare…

- Pana sa demisioneze din funcția de ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a anunțat ca a finalizat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar nu a precizat nimic de ce s-a intarziat transmiterea acestui proiect vital pentru Romania și nici despre aberațiile…