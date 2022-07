Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Finantelor propune reducerea de la 100.000 de euro la 25.000 de euro a plafonului in cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal, publicat luni noaptea de Ministerul Finantelor (MF).

Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 1,348 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Ministerul Finantelor (MF) a respins, luni, toate ofertele primite de la banci in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat benchmark cu maturitate reziduala la 48 de luni, prin care intentiona sa atraga 500 de milioane de lei, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului

Liberalii sustin ca sunt o serie de masuri fiscale prin care poate fi atenuata cresterea pretului la carburanti, iar Ministerul Finantelor trebuie sa analizeze parghiile prin care poate sa actioneze pentru a induce o scadere a pretului de la pompa, anunța news.ro.

La nivelul Guvernului, s-a decis ca specialistii de la Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei sa stabileasca in cel mai scurt timp mecanismul concret de plata a despagubirilor dispuse prin hotararea judecatoreasca privind dosarul "Colectiv", a anuntat Executivul.

Premierul srilankez Ranil Wickremesinghe a preluat miercuri Ministerul Finantelor, un minister crucial pentru a scoate aceasta tara din cea mai grava criza economica din istoria sa, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Studioul american 20th Century Studios a difuzat luni trailer-ul oficial al filmului "Avatar: The Way of Water", a doua parte a celei mai de succes saga din istoria cinematografiei si care va avea premiera in data de 16 decembrie, relateaza EFE.

In Israel a fost inaugurata prima banca de sange din lume amplasata in subteran si rezistenta la lovituri de rachete, a anuntat marti serviciul de ambulanta si urgente Magen David Adom (MDA) printr-o purtatoare de cuvant citata de dpa.