- Ordonanța privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptata, vineri, de Guvern. Termenul de intrare in vigoare a impozitului pe cifra de afaceri de 1% sau a optiunii de impozit pe profit in HORECA a fost dus la 1 ianuarie 2023, a anunțat, dupa ședința Executivului, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. …

- Perioada de derulare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) a fost extinsa pana la finalizarea inregistrarii sistematice a tuturor proprietaților din Romania. Hotararea de Guvern nr. 836/2022 pentru modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, in debutul sedintei. Ministrul finantelor a precizat ca se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei,…

- Prețurile materialelor de construcție au crescut masiv de anul trecut, dupa reluarea activitații economice.Asocierea Spedition UMB, Tehnostrade, Electromontaj solicita Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) incetarea de comun acord a contractului de proiectare și execuție…

- Ministerul Finanțelor a indeplinit toate jaloanele și țintele asumate prin PNRRin prima jumatate a anului 2022 „ Ministerul Finanțelor continua implementarea reformelor și investițiilor asumate prin Componenta 8 „Reforma fiscala și reforma sistemului de pensii”, cu un buget de 371,8 milioane de euro,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, la Senat, ca Ordonanta cu compensarea pretului la combustibili cu 50 de bani intra joi in sedinta de Guvern, pentru ca nu avea toate avizele necesare. Initial, anuntul premierului fusese ca astazi Executivul va aproba Ordonanta. Seful Executivului a afirmat…

- Firmele de curierat se pregatesc sa transmita catre ANAF date despre persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online. Ordonanța a aparut in Monitorul oficial și se aplica de la data publicarii, adica de miercuri, dupa ce in aceeași zi a fost adoptata de Guvern.