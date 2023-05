Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF Lucian Heius a demisionat din functie, la un an de la numire, postul sau urmand sa revina unui reprezentant al PSD. "Regret ca nu pot duce pana la capat procesul de modernizare a ANAF si proiectele incepute acum si sper ca viitorul presedinte sa continue proiectele de digitalizare ale institutiei",…

- Lucian Heius a fost numit in functie in 5 mai 2022, postul revenind la acel moment PNL. Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa revina PSD odata cu punerea in aplicare a sistemului de rotatie prevazut in protocolul de guvernare dintre PSD si PNL, declarau pentru Profit.ro…

- Guvernul a acordat compensații in valoare de aproape 3,8 miliarde de lei in sezonul rece al anului, in cadrul Programului „Ajutor la contor”, dintr-un fond total de cinci miliarde. Peste doua treimi din acești fond au fost oferiți de partenerii externi, in primul rind de Comisia Europeana, potrivit…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, 6 aprilie, la TVR Info, ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri…

- ”Nu cred ca Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene poate sa genereze o economie de cheltuiala incat sa avem un impact de 20 de miliarde de lei, pe de o parte. Pe de alta parte, este ministerul care, daca structurile de absorbtie a banilor europeni nu functioneaza potrivit standardelor pe care…

- „Am spus si spun si acum, sunt doua variante: ori varianta in care salariile de incadrare se ajusteaza - si este limpede ca aproape este imposibil sa se taie din salarii - si a doua varianta este de reducere a numarului de personal. Nu trebuie sa ne ascundem. Sunt cele doua variante si e un volum de…

- Ministerul Finanțelor a creionat greșit bugetul pentru anul 2023, lucru sesizat și de Consiliul Fiscal. Instituția condusa de Adrian Caciu trebuie sa stabileasca noi venituri pentru ministerele din Guvern. Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a propus in timpul ședinței de coa ...

- „Am sa am o interventie structurata in doua parti, una despre tema de astazi – taxa de solidaritate. Pentru colegii social-democrati, orice taxa platim astazi este taxa de solidaritate pentru ca sustinem un aparat bugetar neperformant, sustinem pierderi in sectorul bugetar de ani de zile, sustinem companii…