- Dennis Man a creat o faza spectaculoasa in Parma – Modena. In minutul 56 jucatorul roman a fost aproape sa inscrie. Dennis Man si-a facut simtita prezenta de cum a intrat in Parma – Modena. Mijlocasul roman a fost cautat de colegi, mai ales de Koulibaly. Dennis Man, faza spectaculoasa in Parma – Modena!…

- Ciprian Marica (37 de ani), unul dintre acționarii liderului din Superliga, Farul Constanța, il compara pe Adrian Mazilu (17 ani), extrema „marinarilor”, cu Dennis Man și Valentin Mihaila, fotbaliștii celor de la Parma, locul 7 in clasamentul din Serie B. Fostul atacant al echipei naționale crede ca…

- Adrian Mutu, prima reactie dupa Andorra – Romania 0-2. Expertul Antena 1 a laudat evolutia nationalei Romaniei in partida cu Andorra. Dennis Man si Denis Alibec au marcat golurile victoriei. Andorra – Romania 0-2 a fost in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Adrian Mutu i-a laudat pe cei doi marcatori…

- Nebunie totala in Palermo – Modena 5-2. Echipa lui Ionut Nedelcearu a avut o revenire incredibila si a reusit sa marcheze de 4 ori in a doua repriza. Dupa inceputul de meci de cosmar, Ionut Nedelcearu a avut o prestatie sigura in a doua repriza. La pauza, Modena o conducea pe Palermo cu 2-1. Echipa…

- Palermo – Modena 5-2, meciul din etapa a 30-a din Serie B, a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY, si in format LIVE TEXT pe AS.ro. Ionut Nedelcearu a fost titular intr-un ultim meci tare inainte de a ajunge la nationala Romaniei. Fundasul central de 26 de ani este pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu.…

- Jon Berceni a fost invins, la decizie, de Prince Aounallah, in gala Hexagone MMA 7! Sportivul roman a pierdut toate rundele, cei trei judecatori dandu-l caștigator, in unanimitate, pe luptatorul francez. Meciul a putut fi urmarit, in exclusivitate, in AntenaPLAY. La profesioniști, Jon Berceni a bifat…

- Dennis Man (24 de ani) s-a recuperat dupa accidentarea suferita in ianuarie și va face parte din lotul Parmei pentru meciul cu Ascoli (sambata, ora 15:00). Anunțul a fost facut de antrenorul de la Parma, Fabio Pecchia. Man ar fi putut prinde foaia de joc și la meciul din etapa trecuta, 11 cu Ternana,…

- Italienii de la Parma sunt trași la raspundere dupa transferurile lui Dennis Man și Valentin Mihaila. Fanii sunt nemulțumiți de accidentarile suferite de internaționalii romani. Valentin Mihaila a bifat doar 11 meciuri in actualul sezon, deoarece a suferit o accidentare pe final de an. Și Dennis Man…