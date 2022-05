Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar Sorin Oprescu a facut vineri cateva declarații la ieșirea din sala de judecata din Atena. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Unul din cei mai cunoscuti interlopi ieseni, Adrian Corduneanu, aflat in arest la domiciliu pentru santaj, este audiat, vineri, de politisti intr-un alt dosar, dupa ce ar fi o amenintat o persoana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatile germane au intarit masurile de securitate in tara in contextul in care a fost anuntate peste 50 de mitinguri pentru duminica si luni, de ziua capitularii celui de-al treilea Reich, si dat fiind ca unele dintre aceste manifestatii sunt organizate de grupuri proruse si de extrema dreapta,…

- Un brasovean de 44 de ani a fost retinut de Politie dupa ce, duminica dimineata, aflat sub influenta alcoolului, a provocat distrugeri unui numar de 56 de masini parcate pe mai multe strazi din municipiul Brasov, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deputatul Danut Aelenei a anuntat, marti, ca demisioneaza din grupul parlamentar al AUR si isi va desfasura activitatea ca neafiliat, cerand, totodata, protectia institutiilor de specialitate pentru ca "a fost amenintat", relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut 24 de ore pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a intrat cu masina in autospeciala de politie si la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame/litru…

- Un copil in varsta de 10 ani aflat la volanul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu un stalp de beton, accidentul soldandu-se cu pagube materiale, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, in comisia de specialitate din Parlament s-a terminat. Audierea a avut loc in contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina. Helvig a evitat sa dea declarații de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…