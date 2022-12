Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca este circulara in proportie de doar 1,3%, insa Romania este angajata in promovarea si adoptarea economiei circulare, a declarat Anna Akhalkatsi, manager de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Plenul Consiliului Județean Vrancea a declarat de interes public județean și de utilitate publica terenurile in suprafața totala de 47,4 hectare, situate in comuna Garoafa, in vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publica Parc Industrial Vrancea. Administrația județeana…

- Romania ramane principalul „rezervor” de tuberculoza din UE, inregistrand cel mai mare numar de cazuri. In acest context, Ministerul Sanatații a inceput o acțiune de depistare activa a cazurilor in 11 județe.

- Continue reading Cine divide societatea romaneasca? Instrumentalizarea comunitaților turco-tatara și maghiara din Romania de catre Ankara și Budapesta și indiferența Statului roman at Info real.

- Guvernul adoptat miercuri prin Ordonanța de urgența care stabilește cadrul juridic pentru acordarea unei licențe industriale unice și simplifica procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor, permiselor necesare in vederea desfașurarii unei activitați industriale.

- Astazi, incepand cu orele 20:00, Sala Olimpia devine «acasa» pentru echipa celor de la CSO Voluntari, in FIBA Europe Cup! Formația unde manager este un ploieștean, Ionuț Georgescu, a ales ca meciurile de pe teren prorpiu ale echipei ilfovene sa se joace la Ploiești. ”Suntem nerabdatori sa luptam pentru…

- Numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania era in luna august de peste 1.250.000, cu aproape 14.000 mai puține fața de luna precedenta. Dintre acestea, peste 63% erau in administrația publica centrala, conform datelor Ministerului Finanțelor. Cel mai mare numar de…

