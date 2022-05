Stiri pe aceeasi tema

- Vin avertismente serioase ca razboiul din Ucraina crește riscul unei crize a foametei la nivel mondial, afirma europarlamentarul Eugen Tomac, lider PMP. El intreaba daca Romania iși va valorifica potențialul, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina, in bancile din Romania: Soldul depozitelor in lei a scazut la nivelul inregistrat in anul 2003. Anunțul BNR Razboiul din Ucraina, in bancile din Romania: Soldul depozitelor in lei a scazut la nivelul inregistrat in anul 2003. Anunțul BNR Situația conturilor bancare in lei deținute…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Momsi este prima aplicație disponibila in Romania, Ucraina și toate țarile vecine Ucrainei, ca sa fie de folos mamelor refugiate. Aplicația este gratuita, nu conține reclame și este disponibila in Romania, Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova. Ionuț Țurlea este creatorul aplicației.…

- Sectorul rezidential din Romania a inregistrat o crestere a pretului mediu / mp de 16% in anul 2021, iar debutul acestui an arata ca trendul este in continuare de ascensiune, arata specialistii in imobiliare.

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, cu cativa copii si tineri refugiati si le-a transmis ca Romania sustine si ajuta Ucraina cu toate mijlocele posibile, potrivit news.ro.„Ne dorim cu totii sa se termine cat se poate de repede acest razboi absolut aiurea si sa ajungem in situatia in care…

- LIVE TEXT: Razboiul din Ucraina, ziua 14. Dezastru umanitar la Mariupol: Oamenii topesc zapada de sete și sparg magazine de foame Sirenele antiaeriene au sunat la Kiev si in alte orase din Ucraina, informeaza BBC, in timp ce fortele armate ucrainene reușesc sa mentina controlul asupra capitalei Kiev,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut marți o convorbire telefonica cu vicepreședintele Statelor Unite ale Americii Kamala Harris despre invazia rusa din Ucraina și despre intarirea apararii Romaniei in fața agresiunii ruse. Ambele guverne au confirmat decizia de a continua sprijinul acordat Executivului…