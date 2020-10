Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Zediu este din Bacau, dar in prezent locuiește in Polonia, țara unde s-a stabilit de ceva timp. Plin de incredere, concurentul a decis sa iși demonstreze priceperea in materie de bucatarie, in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

- Sorin Bontea a scos artileria grea, in lupta pentru amuleta 14, din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Bucatarul i-a uimit pe toți cu ingredientul surpriza, pe care l-a adus in bucatarie!

- Actorul Levent Sali a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” impreuna cu prietenul sau, Catalin Cazacu. Cei doi au concurat separat și au sperat ca vor reuși sa-i impresioneze pe jurați cu rețetele alese.

- Ștefan Banica Jr. a decis sa lase de-o parte microfonul și sa puna mana pe cratița, chiar in fața juriului de la „Chefi la Cuțite”. Cum artistul recunoaște ca nu este deloc un talent in bucatarie și-a chemat un ajutor de nadejde, pe fiul sau, Radu Banica.

- Adrian Adam Szakaki a explicat ca, desi lucreaza in domeniul evenimentelor și al muzicii, numele sau de familie inseamna „bucatar” și se potrivește perfect cu pasiunea sa imensa pentru bucatarie. „Inainte am avut un club, o discoteca. Am dat faliment din anumite motive. Am decis sa ma casatoresc…

- Moment de senzație in sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, dupa ce unul dintre concurenți a reușit s-o cucereasca pe Gina Pistol cu stilul sau vestimentar! Cum a aparut Paulo Stelvio?

- Adda și Catalin au dat Asia pe... bucatarie! Cel mai intens cuplu de la „Asia Express” a schimbat emisiunile și a venit la „Chefi la cuțite”, in incercarea de a-i impresiona pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Dar le-a și reușit?

- Un concurent ramas fara maini a venit la „Chefi la cuțite” pentru a-și demonstra talentele. Florin Buricea a ramas fara membrele superioare la varsta de 13 ani, dar acest lucru nu l-a descurajat. Din contra, cu tot cu limitarea lui, barbatul are doua locuri de munca!