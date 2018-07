Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a vizitat-o pe logodnica sa, Elena Udrea, in Costa Rica, țara in care fosta blonda de la Cotroceni a cerut statutul de ”refugiat politic”, Adrian Alexandrov a facut declarații in premiera pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. (Console si accesorii gaming) Tanarul om de afaceri a dezvaluit…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov au petrecut un weekend de vis in Costa Rica, iar drept dovada stau fotografiile pe care logodnicul fostei blondei de la Cotroceni le-a facut publice pe o rețea de socializare.(CITEȘTE ȘI: LOGODNICUL ELENEI UDREA: ”SPERAM CA FETIȚA NOASTRA SA SE NASCA IN ROMANIA! ACUM,…

- Adrian Alexandrov a declarat ca spera ca fetita lor sa se nasca in Romania, dar dupa ce Elena Udrea a fost condamnata la inchisoare cu executare a decis sa plece in Costa Rica pentru a fi aproape de viitoarea mama a copilului sau. Ce suma va plati Elena Udrea pentru A NASTE in Costa Rica.…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a avut prima reacție dupa ce a aflat vestea ca aceasta a fost condamnata definitiv la șase ani de inchisoare cu executare, in dosarul „Gala Bute”. „Nu e cel mai bun moment sa vorbesc acum… Ma duc cat pot de repede. Nu o pot lasa singura in aceste momente” – […]…

- Adrian Alexandrov ii simte lipsa logodnicei lui, Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotrocei este in Costa Rica de ceva timp, iar el a ramas in Romania. Barbatul susține ca acesta este testul suprem pentru relație lor. In curand, cei doi vor deveni parinți pentru prima data. Prezent la un eveniment monden,…

- Elena Udrea este insarcinata in patru luni și este foarte bucuroasa ca va deveni pentru prima oara mama. Fericirea nu este completa insa, deoarece nu il are alaturi și pe logodnicul ei. Blonda se afla in Costa Rica de cateva luni de zile și din cauza problemelor in diferite procese, a cerut acolo azil…

- Lidia Buble se simte implinita pe toate planurile. Cantareața, care de curand a lansat un videoclip in care „joaca” iubitul ei, Razvan Simion, a vorbit deschis despre planurile de viitor. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a spus ca il va cunoaște pe alesul ei, doar atunci cand este hotarata sa se casatoreasca…

- Elena Udrea și iubitul ei, Adrian Alexandrov, au petrecut Paștele impreuna, in Costa Rica. Cu toate acestea, de 1 mai, barbatul nu a mai ajuns in țara unde s-a „refugiat” iubita lui. In minivacanța care a inceput astazi, fostul manechin a ales sa se relaxeze in vila din Corbeanca, alaturi de animalele…