Adrian Alda, deputat PSD Arad, anunța fermierii ca pot beneficia de o noua subvenție, in anumite condiții. APIA va gestiona incepand cu acest an o noua intervenție din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027 (PNS) al Romaniei. Este vorba despre eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile in teren arabil”, pentru care in 2023 este alocata suma […] The post Adrian Alda: Peste 300 milioane de euro in acest an pentru eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile in teren arabil” first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Adrian Alda: Peste 300 milioane…