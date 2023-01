Adresele de e-mail a 200 de milioane de utilizatori Twitter, furate de hackeri

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a avut o prima reacție pe Twitter dupa ce peste 10 milioane de oameni au votat, in propriul sondaj pe care l-a propus, in favoarea demisiei sale din functia de director executiv al companiei. Miliardarul a anuntat ca doar abonatii care au cont platit, Twitter Blue, vor putea vota in viitoarele…

- Preocuparile tot mai mari cu privire la problemele tehnice și proliferarea conținutului ofensator dupa preluarea de catre Elon Musk, arata o prognoza, potrivit The Guardian . Se estimeaza ca numarul de utilizatori lunari la nivel global va scadea cu aproape 4% anul viitor și cu 5% in 2024, peste 32…

- Datele personale a peste 5,4 milioane de utilizatori Twitter, inclusiv numerele de telefon și adresele de e-mail, sunt disponibile pe dark web. Surse din interiorul companiei susțin ca firma deținuta de Elon Musk incearca sa ascunda aceasta uriașa breșa

- In luna august, Twitter anunta ca o vulnerabilitate a unuia dintre API-urile platformei ar fi putut duce la expunerea informatiilor personale a 5,4 milioane de utilizatori. Tot compania americana spunea atunci ca nu exista, insa, dovezi care sa arate ca cineva ar fi profitat de pe urma acestei vulnerabilitati.…