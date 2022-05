Stiri pe aceeasi tema

- Campania sociala „Fapte pentru viitor” , realizata de catre studenții Facultații de Științe Economice, programul de studii Marketing, anul III – ID, in cadrul disciplinei Marketing Social – Politic, disciplina coordonata de catre conf. univ. dr. Prihoanca Diana, a fost de un real succes. Acțiunea s-a…

- Ministerul Apararii Naționale desfașoara pe raza orașului Comanesti un exercițiu multinațional militar la care vor participa personal și tehnica militara aparținand Ministerului Apararii Naționale din Romania și din statele partenere NATO, a anunțat primaria din localitate. Aceștia iși vor desfașura…

- Promoția 2022 a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, secția coregrafie, iși va prezenta lucrarile de atestat in cadrul unui spectacol susținut sambata, 7 mai, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal Bacovia. In cadrul acestui eveniment 9 elevi vor evolua in fața unei comisii de evaluare…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și-a desemnat cei mai buni sportivi pe anul 2021, intr-o Gala ce a avut loc miercuri, 27 aprilie, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Roman din capitala. In cadrul Galei au fost premiați sportivii și antrenorii care s-au evidențiat prin rezultatele…

- Cu un parcurs impecabi și cu maxim de puncte, echipa de handbal masculine junior 2, categorie de varsta 14-15 ani, pregatita de prof. George Calin de la CSM Bacau a reușit o calificare spectaculoasa la Turneul Final ce va avea loc in perioada 4-8 mai intr-o locație care urmeaza sa fie hotarata de Federația…

- Federația Sportului Școlar și Universitar, in parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Federația Romana de Judo au organizat sambata, 16 aprilie, ediția 51 a Campionatului Național Universitar de Judo (masculin și feminin) la care au fost desemnați cei mai buni studenți-judoka. Universitatea…

- Este titlul uni proiect de voluntariat desfașurat de Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) Nr.2 Comanești in colaborare cu Școala Gimnaziala „Ciprian Porumbescu” Comanești și „Klass Studio” Comanești. Cele trei instituții și-au unit forțele și impreuna au oferit elevilor cu nevoi educaționale…

- Pe 9 și 10 aprilie, la Timișoara, s-a desfașurat ediția 2022 a Campionatului Național de Dans pe Secțiuni al Romaniei, cea mai importanta competiție naționala organizata de Federația Romana de Dans Sportiv. Intre cele 400 de perechi de dansatori sportivi participante la acest eveniment s-a numarat…