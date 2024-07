Stiri pe aceeasi tema

- ADR Vest informeaza despre un nou program ce prevede servicii de suport pentru digitalizare, destinate IMM-urilor din vestul țarii, cu zero costuri pentru firme. Doritorii... The post ADR Vest: Firmele din vestul țarii pot obține, cu zero costuri, servicii de suport pentru digitalizare appeared first…

- Aceasta este data la care va intra in vigoare noul contract-cadru dintre CNAS și furnizorii de servicii medicale, care include pachete de servicii medicale și pentru persoanele neasigurate. Medicii de familie vor putea sa trimita persoanele neasigurate pentru investigatii in caz de suspiciune de afectiuni…

- Indicele compozit al managerilor de achizitii (PMI) al HCOB pentru zona euro,, compilat de S&P Global si vazut ca un bun indicator al sanatatii economice generale, a revenit la 51,7 in aprilie, de la 50,3 din martie, depasind o estimare preliminara de 51,4. Aceasta a fost a doua luna cand indicele a…

- ANAF a publicat Ghidul asociațiilor, fundațiilor si federatiilor, persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. Pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro , a fost publicat Ghidul asociațiilor, fundațiilor si federatiilor, persoane juridice de drept privat fara scop…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest va fi parte din organizarea primului eveniment regional de cybersecurity adresat intreprinderilor mici și mijlocii din zona de Vest a Romaniei – CyberTM 2024. Tematica vizeaza provocarile actuale in domeniu și soluțiile la dispoziția IMM-urilor in materie de…

- PLANETA… De Ziua Pamantului, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) organizeaza activitați educative in școlile din județul Vaslui. De asemenea, reprezentanții, impreuna cu voluntari din cadrul instituției, elevi și cadre didactie vor participa la acțiuni de ecologizare. “Incurajam populația sa participe…

- Aplicarea de substanțe cu drone agricole costa, in Romania, in medie 100 de lei la hectar, potrivit furnizorilor de astfel de servicii. Clienții sunt ferme de toate marimile, iar prețurile variaza in funcție de suprafața acoperita, putand scadea la 70 de lei pe hectar la suprafețele mari și ajunge la…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a 21 inculpati pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri…