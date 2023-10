Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) vine cu clarificari in urma ingrijorarilor manifestate in spațiul public și a solicitarilor primite de la potențialii beneficiari... The post ADR Vest: Proiectele eligibile pentru finanțarea microintreprinderilor vor fi contractate in funcție de punctaj,…

- Proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, cod MySMIS 139164 implementeaza activitați care au ca obiectiv modernizarea și adaptarea structurilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) www.anofm.ro de la nivel național și teritorial, prin introducerea unor noi servicii/instrumente/sisteme/proceduri…

- Consilierii municipali s-au intrunit din nou la Primarie, pentru a relua ședința CMC, inceputa acum cateva zile. Pe ordinea de zi sunt 68 de subiecte, printre care și desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipiului Chișinau, dar și…

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…

- Agentia spatiala a Rusiei, Roskosmos, a anuntat ca a pierdut contactul cu sonda la scurt timp dupa ce a aparut o problema, sambata, in timp ce era dirijata pentru a intra pe orbita de preaselenizare. “Sistemul s-a deplasat pe o orbita imprevizibila si a incetat sa mai existe in urma coliziunii cu…

- A fost elaborat Sistemul informațional de programari online pentru depunerea cererilor in scopul obținerii certificatelor, copiilor și extraselor din documentele de arhiva de catre persoanele fizice și juridice, inclusiv din diaspora și cetațeni straini, anunța Noi.md Sistemul a fost creat de Agenția…

- Eveniment Instruirea populației privind pericolul poluarii, la Suhaia august 7, 2023 08:37 In cadrul proiectului “Masuri de instruire a populației despre pericolul poluarii”, Asociația Idei printre Oameni a organizat in luna iulie 2023 un eveniment de informare despre progresul, realizarile și rezultatele…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a lansat, astazi, 04.08.2023, un nou apel de proiecte, destinat institutiilor de invatamant superior de stat, prin publicarea Ghidul solicitantului de finanțare PRV/6.1.D/1 aferent…