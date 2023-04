ADR Vest are un nou website

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a lansat, ieri, 7 aprilie 2023, noul website al Programului Regional Vest 2021-2027, primul program de finanțare descentralizat, care dispune de fonduri europene in valoare de 1,18 miliarde euro pentru investiții in creștere economica, inovare și digitalizare,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) elibereaza de astazi adeverințe pentru crescatorii de animale care vor sa ia credite de la banci sau instituții nebancare ce au incheiat convenții cu APIA. Prin adeverința se confirma valoarea a 85% din suma solicitata in cererea de plata aferenta…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centru Judetean Cluj, informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 27 februarie – 24 martie 2023, se depun Cereri de plata pentru intervenția DR-06- Bunastarea animalelor Pachet a) — Plați in favoarea bunastarii porcinelor și Pachet…

- IMPORTANT… Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) anunța debutul campaniei de depunere a Cererilor de Plata pentru anul in curs, campanie ce se va desfașura in perioada 01 martie – 15 mai. Cererile vor putea fi depuse doar prin accesarea aplicației IPA-online, fara sa mai fie necesara…