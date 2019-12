ADR Sud Muntenia și-a prezentat șantierele POR 2014-2020 Județul Prahova, cel mai puternic economic și cel mai mare ca populație din regiunea Sud-Muntenia, se afla pe primul loc in privința numarului de proiecte depuse in vederea finanțarii prin intermediul Programului Operațional Regional (POR), arata o statistica a ADR, realizata cu prilejul organizarii unei vizite cu jurnaliștii la cateva dintre obiectivele finanțate prin acest program. In schimb, Argeșul este județul cu cele mai multe cereri de finanțare semnate pana in luna noiembrie. Directorul Agenției de Dezvoltare Regionala, Liviu Mușat, aprecia ca fiind foarte bun ritmul de absorbție a fondurilor… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

