Peste 725.000 de persoane fizice si juridice detin, in prezent, cont pe platforma Ghiseul.ro, iar de la inceputul acestui an au fost inregistrate mai mult de 740.000 de tranzactii online, ce au depasit 363 milioane de lei, toate cu zero comision, arata datele publicate, vineri, de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR).



"Facem un apel catre toti cetatenii sa aleaga site-ul original, cu zero comision de tranzactionare - www.ghiseul.ro, si nu copiile care percep comisioane substantiale. Ghiseul.ro a devenit un veritabil online marketplace al serviciilor publice. Cu peste 300…