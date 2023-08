Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru a semnat impreuna cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justa – Prioritatea 6. In Romania, acest Program este finanțat in cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziție Justa, un nou instrument financiar in cadrul Politicii... Source