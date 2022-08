ADP Ghiroda angajează sudor Administrarea Domeniului Public din cadrul Primariei Ghiroda a anunțat ca societatea cauta sa angajeze un sudor. Autoritațile ofera un salariu fix, dar și bouri de masa și ore suplimentare platite. Doritorii pot aplica sau pot obține mai multe informații la numarul de telefon 0786.025.715 sau pe adresa de e-mail [email protected] Articolul ADP Ghiroda angajeaza sudor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

