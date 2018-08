Stiri pe aceeasi tema

- Directia Administrarii Domeniului Public Ramnicu Valcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada ne/determinata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: • Serviciul reparatii, intretinere strazi – muncitor calificat treapta III – 1 post (perioada determinata), muncitor…

- Aproximativ 140 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta perioada in judet, potrivit informatiilor transmise de catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Salaj. Agentii economici fac angajari in productie si prestari servicii, unde sunt 69 de posturi vacante, pentru muncitori necalificati,…

- Angajari masive la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. In contextul unui deficit urias de personal, unitatea medicala scoate la concurs nu mai putin de 37 de posturi vacante. Cele mai multe posturi puse la bataie sunt de asistenti medicali si infirmieri. Concursul va avea loc luna viitoare.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati ii infomeaza pe galatenii care sunt in cautarea unui loc de munca ca in evidenta institutiei, la inceputul acestei luni, se afla 363 de posturi vacante. Cele mai multe posturi disponibile sunt pentru: ucenic (100), manipulant marfa (31),…

- Directia de Salubritate Targoviste, judetul Dambovita organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție Post-ul Posturi vacante in instituțiile subordonate Primariei Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatorii salajeni pun la dispoziția persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca aproape 200 de posturi, mai mult de o treime dintre ele fiind in productie si prestari servicii, au anuntat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj. Potrivit sursei citate, 19 companii…

- Primaria Orasului Navodari, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor publice de executie, temporar vacante, dupa cum urmeaza: inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale; inspector,…

- Societate comerciala din Turda, care produce fire de sarma la lungimi fixe pentru ancorajul hameiului, angajeaza: AMBALATOR MANUAL (muncitori necalificati) – 6 posturi Se ofera: – Tichete de masa –