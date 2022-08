Stiri pe aceeasi tema

- Angajații, atat cei de la stat, cat și cei de la privat, primesc liber pe 15 august, pentru a sarbatori Adormirea Maicii Domnului. Ținand cont de faptul ca aceasta sarbatoare pica anul acesta intr-o zi de luni, adica urmeaza unui weekend, angajații se vor bucura, de fapt, de o minivacanța de trei zile.…

- Programul de lucru al RER Vest-RETIM in județul Alba, valabil in data de 15 august 2022, sarbatoare legala Asocierea RER Vest – RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Alba asupra programului de lucru valabil in data de 15 august 2022, „Adormirea Maicii Domnului”, sarbatoare legala.…

- Munca in ateliere industriale presupune riscuri sporite pentru lucratori. Pentru a se proteja in mod corespunzator, ei primesc o instruire detaliata referitoare la modul in care isi desfasoara activitatea si, in paralel, sunt echipati corespunzator, cu combinezoane de lucru. Acest tip de echipamente…

- Compania Trans Bus aduce la cunoștința calatorilor ca, pe data de 15.08.2022, de Adormirea Maicii Domnului, va executa urmatorul program de transport: Traseul 1 Plecari din Kaufland Sud: 05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:52-19:57-…

- In luna august, angajatii din Romania vor avea parte de o minivacanta cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. Salariatii se vor bucura de o minivacanta de trei zile libere, pentru ca 15 august, atunci cand este Adormirea Maicii Domnului, pica intr-o zi de luni, arata Monitorul de Botosani. Impreuna…

- Platforma DA solicita retragerea proiectului de lege nr. 146 din 22 aprilie, 2022, votat deja in prima lectura, și care „prevede peste 30 de modificari și completari abuzive la Codul Muncii”. Printre acestea se numara concedierea in timpul concediului medical, transferul angajatului fara informare prealabila,…

- In perioada 01 ndash; 31 mai 2022, Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Constanta a continuat activitatea de verificare si control a societatilor comerciale care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Constanta.Astfel, potrivit ITM Constanta, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control…