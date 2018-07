Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Ohio si Universitatea din California au constatat ca utilizarea cofeinei creste concentratia si performanta persoanelor care lucreaza în echipa.

- In Romania, desi scleroza multipla este o boala rara - cu o prevalenta de 38.3 - boala ramane cea mai invalidanta afectiune a adultului tanar, varsta medie a pacientilor la momentul diagnosticarii fiind de 37 de ani. In tara noastra, scleroza multipla afecteaza peste 7.500 de persoane, 70% fiind femei.…

- Perturbarea ritmului natural al ceasului intern creste riscul de aparitie a tulburarilor de dispozitie, de la cele benigne pana la cele mai severe, au afirmat cercetatorii in urma unui studiu recent, citat de AFP si Press Association. "Daca este lumina dimineata, inseamna ca trebuie sa te trezesti",…

- Un eveniment tragic putea avea loc cu zece minute inainte de finalul primei reprize a meciului Sepsi - ACS Poli. The post Clipe de groaza in Sepsi – ACS Poli! S-a lasat linistea pret de cateva minute, iar oamenii de pe stadion si-au pus mainile in cap. Timișoreanul Haruț a ramas nemișcat… appeared first…

- Trei cesti de cafea pe zi ajuta la curatarea arterelor si pot ajuta in lupta cu bolile cardiace, potrivit unui nou studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Sao Paulo au cules informatii despre diete si despre calcificarile din artera coronara de la peste 4.400 de participanti la studiu. Aproape…

- Plantele au capacitatea de a simti cand urmeaza sa fie mancate. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Missouri au gasit informatii ingrijoratoare pentru toti veganii si vegetarienii. Se pare ca plantele „aud” in timp ce le mancam....

- Un studiu realizat in Statele Unite dezvaluie faptul ca o singura lovitura la cap, chiar și una superficiala, poate crește riscul apariției bolii Parkinson. Potrivit oamenilor de știința, riscul de a fi diagnosticat cu boala Parkinson este cu 56% mai mare in urma unei „leziuni cerebrale traumatice usoare”.…

- Un studiu revolutionar din unghiul de vedere arata ca de fapt plantele nu sunt atat de lipsite de viata asa cum le credem ci au capacitatea de a intelege ceea ce se intampla. Cercetatorii anericanu ai stabilit ca plantele au capacitatea de a simti cand urmeaza sa fie mancate. Oamenii de stiinta de la…