Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea acestei masuri ar permite romanilor sa aiba acces la produse romanești la prețuri corecte, beneficiind in special persoanele cu venituri mici și medii. The post PLAFONAREA ADAOSULUI COMERCIAL Schimbari majore in industria alimentara din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Legea europeana privind libertatea mass-mediei, un set nou de norme fara precedent destinate sa protejeze independenta si pluralismul mass-mediei, transmite news.ro. The post ACT LEGISLATIV Legea europeana privind libertatea mass-media a intrat in vigoare first appeared on Informatia Zilei .

- – Consiliul de administrație aproba definirea actualizata a proiectelor cu dubla utilizare și sprijina IMM-urile din domeniul securitații și apararii, precum și start-upurile inovatoare, prin linii de credit – Consiliul de administrație aproba, de asemenea, 4,5 miliarde EUR pentru investiții in inovare,…

- Intrarea totala a Romaniei in Schengen, adica deschiderea frontierelor aeriene, terestre si navale, ar putea veni cu plecarea in masa a fortei de munca venite in tara din statele din afara Uniunii Europene, .... The post FORȚA DE MUNCA Jumatate dintre muncitorii straini asteapta deja sa plece din tara…

- In urma unor vanzari dezastruoase in primul trimestru, Tesla, sub conducerea lui Elon Musk, va concedia 10% din angajații sai globali, confruntandu-se și cu plecarea unor directori cheie și o scadere semnificativa a valorii acțiunilor. The post INDUSTRIA AUTO Tesla anunța concedieri masive dupa scaderea…

- Un incendiu major a izbucnit pe acoperișul unei cladiri din Centrul Vechi al Bucureștiului, provocand o intervenție dificila din partea pompierilor datorita configurației inguste a strazilor. The post BREAKING NEWS: Incendiu major in Centrul Vechi al Bucureștiului – Intervenție in forța a pompierilor…

- Editia din acest an a programului Start-Up Nation va beneficia de finantare europeana... The post ANTREPRENORI IN ROMANIA Programul Start-Up Nation va beneficia de finanțare europeana first appeared on Informatia Zilei .

- Președintele PNL le-a transmis romanilor de peste granițe sprijinul necondiționat pentru gasirea soluțiiilor pentru problemele pe care le intampina in țarile de adopție. In Spania, de exemplu, este pe ultima suta de metri rezolvarea chestiunii dublei cetațenii, demers inceput de Nicolae Ciuca in mandatul…