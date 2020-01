Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European cere Comisiei Europene ca pana in iulie 2020 vina cu un cadru legal, care sa nu afecteze inovarea, pentru un incarcator comun pentru toate telefoanele mobile.Rezoluția pentru adoptarea unui incarcator comun pentru telefoanele mobile a fost adoptata cu 582 de voturi pentru, 40 impotriva…

- Rezolutia, cu 582 de voturi pentru, 40 impotriva si 37 de abtineri, arata ca exista o ,,nevoie urgenta pentru o actiune UE de reglementare" pentru reducerea deseurilor electronice si pentru a da posibilitatea consumatorilor sa faca alegeri sustenabile.Documentul cere introducerea obligatorie a incarcatoarelor…

- Verzii europeni cer reducerea la jumatate a utilizarii pesticidelor sintetice pana in 2025. Planul ecologic european, asa numitul „European Green Deal”, acea foaie de parcurs cu privire la lupta impotriva schimbarilor climatice, ar putea avea o influenta majora asupra viitorului agriculturii din UE.…

- Presedintii Comisiei Europene (CE) si Consiliului Eurpean au semnat vineri acordul Brexitului aprobat de Marea Britanie pentru a permite ratificarea acestuia de catre Parlamentul European (PE), a anuntat Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Parlamentul britanic a adoptat definitive acordul privind Brexitul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din UE Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexitul, deschizand astfel calea pentru iesirea…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta adoptarea, de catre Parlamentul European, a Rezolutiei privind comemorarea a 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, prin care se omagiaza memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertate si democratie si se solicita statului roman intensificarea eforturilor…

- O campanie pentru interzicerea pesticidelor si salvarea albinelor a fost demarata de 90 de organizatii din 17 tari ale Uniunii Europene, iar in cazul in care se vor strange un milion de semnaturi de sustinere pana in septembrie 2020, Comisia Europeana si Parlamentul European vor trebui sa ia in considerare…

- Consiliul European a adoptat luni lista persoanelor pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei Europene pana la 31 octombrie 2024, insa aceasta lista nu include și un reprezentant britanic, lucru ce ar putea genera anumite probleme de ordin juridic, relateaza site-ul de știri Euractiv,…