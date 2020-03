Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au adoptat marti in a doua lectura, cea mai importanta, amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin si menite sa marcheze Rusia pentru urmatoarele decenii, informeaza AFP. Textul a fost sustinut de 382 de deputati din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului…

- Deputatii francezi au adoptat in prima lectura proiectul de reforma a sistemului de pensii care a generat o ampla miscare de protest pe teritoriul Frantei, majoritatea prezidentiala respingand doua motiuni de cenzura ale opozitiei, informeaza miercuri AFP. Sambata, guvernul a decis sa utilizeze articolul…

- Vaccinarea obligatorie a scos in strada zeci de parinti. Legea dezbatuta azi in Comisia de Sanatate a primit aviz favorabil. Daca va trece de Parlament, parintii care nu isi imunizeaza copiii risca amenzi de mii de lei.

- S-au inregistrat 247 voturi pentru, niciun vot contra si 21 de abtineri. Astfel, proiectul prevede eliminarea pensiile speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si politistilor. Deputatii au respins amendamentele introduse in Comisia pentru munca, la propunerea deputatului PSD Adrian Solomon, cele…

- Deputatii britanici si-au exprimat vineri o sustinere initiala fata de acordul Brexitului al premierului Boris Johnson, care deschide calea unei iesiri a Regatului Unit din Uniunea Europeana la 31 ianuarie, relateaza AFP.

- Deputații britanici și-au dat vineri acordul inițial asupra acordului Brexit al premierului Boris Johnson, care paveaza calea pentru ieșirea Regatului Unite din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, relateaza AFP.

- Camera Deputatilor a adoptat, cu 259 de voturi pentru si 9 abtineri, in calitate de for decizional, mai multe modificari la legea vanatorii, printre care cea care permite ca ursul sa ramana pe lista animalelor protejate. Deputatii au eliminat, astfel, un amendament votat in septembrie de Senat care…