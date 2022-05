Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Iubim și cainii vagabonzi” continua. Asociația Look Inside va oferi o mana de ajutor celor 80 de patrupede din adapostul de la Grabaț. Puteți dona mancare pentru caini, dar și pentru pisici, la Timișoara.

- Patrick are doar 6 ani și de jumatate de an traiește un coșmar. A fost diagnosticat cu o forma de leucemie și a avut nevoie urgenta de un transplant de maduva. Cu ajutorul Asociației Salveaza o Inima, micuțul a fost deja operat la o clinica din Turcia. Familia trebuie acum sa plateasca intervenția chirurgicala.…

- USR acuza ca, „dupa ce 137 de parlamentari ai coalitiei la putere, din care 78 de la PSD, au semnat proiectul prin care se da liber la hotie prin modificarea Legii achizitiilor publice, conducerea PSD anunta ca nu sustine proiectul”. „De fapt, anuntul este doar o incercare de a-i pacali, din nou, pe…

- La cateva zile dupa sarbatorirea Zilei Internaționale a Romilor, la Școala din Candești a avut loc un schimb de valori traditionale intermediate de politistii Biroului Siguranta Scolara. Activitatea s-a numit “Copil ca tine sunt și eu” – “Xurdoro sar tute som li me”. „In ziua de 11 aprilie a.c., politistii…

- Un nou episod violent ce a avut loc intr-o școala din țara a ajuns la urechile opiniei publice. Incidentul s-a produs joi, 7 aprilie, intr-o școala din Ploiești. Din motive ce urmeaza sa fie lamurite de catre oamenii legii, dat fiind faptul ca acest caz a ajuns și in atenția polițiștilor, doi copii…

- Oase, fost concurent la „Asia Express” și in prezent concurent la „Dancing on ice: Vis in doi”, a vorbit despre experiența traita la filmarile pentru noua emisiune și despre proiectul lui de suflet. Recent, Oase a vorbit despre proiectele sale și despre cat de greu este la emisiunea de patinaj dansant…

- FOTO| „Un copil ca mine”: Copiii din așezamintele sociale și educaționale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei au continuat activitațile dedicate Lunii pentru viața „Un copil ca mine”: Copiii din așezamintele sociale și educaționale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei…

- Casa Alba a anunțat miercuri proiectul pentru un viitor dolar digital, o posibila alternativa la principala bancnota de rezerva a lumii – și care domina finanțele globale. Președintele Joe Biden va semna un ordin executiv prin care cere administrației sale sa acorde „cea mai mare importanța dezvoltarii…