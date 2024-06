”Adoptă o școală” a ajuns în Ilfov. Cărți și materiale didactice pentru școlarii din Lipia Fundația Dana Voiculescu pentru Solidaritate a organizat o un eveniment special la Școala Gimnaziala nr. 2 din Lipia, județul Ilfov, in cadrul programului „Adopta o Școala”. Intr-un cadru festiv, toți elevii au fost recompensați pentru performanțele lor din acest an școlar. Elevii din clasele primare au primit materiale didactice, inclusiv caiete de vacanța și caiete […] The post ”Adopta o școala” a ajuns in Ilfov. Carți și materiale didactice pentru școlarii din Lipia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Fundația Dana Voiculescu pentru Solidaritate a organizat pe 21 iunie o festivitate de premiere la Școala Gimnaziala nr. 2 din Lipia, județul Ilfov, rasplatind eforturile și realizarile elevilor și profesorilor in cadrul programului „Adopta o Școala”.

