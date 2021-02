Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat ca actualul premier al Romaniei, Florin Cițu, doar mimeaza grija fața de modul in care se cheltuie banii publici. Mirela Adomnicai a aratat ca la dezbaterea motiunii simple, parlamentarii din coalitia guvernamentala au acuzat guvernul PSD de lipsa…

- Companiile de stat cu pierderi care vor sa beneficieze in continuare de subventii de la buget trebuie sa vina cu un program de restructurare care sa arate ca pot sa fie pe profit in cativa ani de zile, a declarat sambata premierul Florin Citu, care a avertizat ca unele dintre acestea s-ar putea „sa…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, ieri, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Proiectul de buget pe anul 2021 ar putea lasa fara sporuri angajații din sectorul public. Guvernul analizeaza situatia acestora pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat ca Guvernul are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Dupa ce a anunțat inghețarea salariilor, Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat joi, premierul Florin Citu. Totodata, a anunțat ca se dorește modificarea Legii…

- Prim-ministru a precizat ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina inechitatile din sistemul public. Batalie pentru vamile țarii. Omul lui Dancila nu cedeaza „Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau…

- ​Guvernul analizeaza, în vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate în sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Cîtu, care a informat, totodata, ca se are în vedere modificarea Legii…

- Senatorul PSD Ioan Stan, parlamentar de 20 de ani, dar si deputatul social-democrat Eugen Bejinariu, cu patru mandate la activ, se vor regasi si in viitorul for legislativ, cei doi urmand sa reprezinte judetul Suceava, potrivit news.ro. PSD a castigat alegerile in judetul Suceava si va avea…