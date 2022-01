Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a inlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu in cazul adolescentului de 15 ani care este suspectat ca in urma cu o luna a provocat incendiul din parcarea blocului din municipiul Constanta. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu contestatia in termen…

- Minorul de 15 ani, acuzat ca a provocat un incendiu de proporții, saptamana trecuta, in parcarea de la subsolul unui bloc din Constanța, a fost arestat miercuri preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro și site-ului local Ziua de Constanța. Anterior, copilului ii fusese dat vineri arest la domiciliu…

- Adolescentul de 15 ani, suspectat ca a provocat incendiul din parcarea de la subsolul blocului din Constanta, a fost arestat preventiv. Tribunalul Constanta a decis, in sedinta de miercuri, sa admita contestatia formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta impotriva deciziei Judecatoriei…

- Ex-președintele Curții de Apel Balți, Alexandru Gheorghieș invinuit pentru imbogatire ilicita a fost plasat in arest la domiciliu, iar complicele acestuia, liberat provizoriu sub control judiciar. In dupa amiaza zilei de 02 decembrie, magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, au examinat demersul…

- Fostul viceministru al Afacerilor Interne, Ion Țurcan invinuit de imbogatire ilicita a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.Decizia a fost luata in aceasta dimineata de catre magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana.

- Judecatorii Curții de Apel Cluj au judecat, joi, contestația formulata de agentul de poliție Ioan Mureșan, de la Poliția Florești, impotriva masurii arestului preventiv. Tribunalul Cluj il trimisese in arest preventiv pe 16 octombrie. Agentul și-ar fi dorit sa fie plasat in control judiciar ori in arest…

