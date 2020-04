Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 a ajuns pana in triburile izolate din Amazonia, unde a ucis deja un baiat de 15 ani, și exista temeri ca ar putea șterge de pe fața pamantului populațiile indigene, scrie CNN.Un baiat de 15 ani din Rehebe, o așezare Yanomami de pe Raul Uraricoera, a murit joi, 9 aprilie, la o zi dupa ce a ieșit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge vârful în România în a doua jumatate a lunii aprilie, când numarul îmbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri, iar dupa aproximativ doua…

- Un adolescent chinez,care studia‎za in Marea Britanie, a devenit prima persoana care aduce noul coronavirus inapoi in Wuhan, orasul unde a fost declansata pandemia COVID-19. Baiatul de 16 ani reprezinta primul caz „importat” de coronavirus din Wuhan, sustin autoritatile locale, citate de Daily Mail.Adolescentul,…

- Statele Unite au avut luni cea mai neagra zi de la declanșarea pandemiei, cu peste 570 de morți din cauza COVID-19. "Fiecare din noi are de jucat un rol in caștigarea acestui razboi, Este datoria noastra patriotica comuna. In urmatoarele 30 de zile ne așteapta momente dificile. Sunt 30 de zile vitale”.Președintele…

- Fostul director al Spitalului Clinic Republican (SCR), a fost demis pentru ca a organizat testarea a șase angajați din Secția terapie intensiva la un laborator privat. Aceasta rezulta din referința juristului Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Andrei Șveț, prezentata în…

- Guvernul francez a autorizat realizarea unui test clinic de mare amploare pentru a observa efectele clorochinei asupra bolnavilor de coronavirus. 800 de pacienți spitalizați vor fi incluși în acest program de testare clinica. Clorochina este un antiviral ce este prezentat de câteva…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depașit 198.000, fiind consemnate pâna acum peste 7.940 de decese și peste 81.000 de vindecari ale pacienților cu Covid-19, arata centralizatorul realizat de motorul de cautare Bing. Numarul deceselor provocate de pandemie în restul…

- Școlile din comuna Prigoria, județul Gorj, unde locuiește primul roman depistat cu noul coronavirus, au fost inchise.Scolile din comuna Prigoria, judetul Gorj, unde locuieste primul roman depistat cu noul coronavirus, au fost inchise in aceasta dimineața.Mai mult, 20 de persoane din localitate sunt…