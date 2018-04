Stiri pe aceeasi tema

- Vizibil iritata de reacțiile oamenilor, mama tanarului de 16 ani a avut o reacție halucinanta și de-a dreptul anormala. Femeia susține ca baiatul nu a fost singur in momentul crimei și le cere oamenilor sa nu influențeze ancheta. „Și cei care au fost cu el, ce se va intampla? Singur nu a fost.…

- O adolescenta de 18 ani a fost gasit moarta intr-un padure din municipiul Botosani, fiind ucisa cu 30 de lovituri de cutit. Anchetatorii au reusit identificarea autorului faptei, un tanar de 16 ani, elev. Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si se aflau in padure pentru ca el sa ii faca…

- Baiatul de 16 ani a postat mesajul duminica, 22 aprilie. L-a sters, ulterior, insa o prietena a acestuia l-a salvat si l-a publicat astazi pe reteaua de socializare. Un adolescent de 17 ani, retinut in cazul crimei din padure la Botosani. Detalii socante din ancheta Redam mai jos, integral,…

- Politistii din Botosani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunal, au retinut un adolescent de 17 ani, care este considerat principalul suspect al crimei care a avut loc, miercuri, intr-o padure din zona de agrement Pacea din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului…

- „La data de 24.02.2018, numitul V. D., in varsta de 63 ani, a fost gasit decedat in holul unui bloc din sectorul 3. Persoana decedata prezenta plagi injunghiate penetrante in zona cervicala, toracica si abdominala, incompatibile cu viata. La aceeasi adresa, in apartament, a fost gasita decedata numita…