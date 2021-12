Stiri pe aceeasi tema

- Minorul de 15 ani, acuzat ca a provocat un incendiu de proporții, saptamana trecuta, in parcarea de la subsolul unui bloc din Constanța, a fost arestat miercuri preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro și site-ului local Ziua de Constanța. Anterior, copilului ii fusese dat vineri arest la domiciliu…

- Tribunalul Constanta a admis, miercuri, contestatia procurorilor fata de decizia Judecatoriei Constanta prin care minorul de 15 ani, acuzat de producerea incendiului care a mistuit un bloc, fusese arestat la domiciliu, si a dispus arestarea preventiva a adolescentului, pentru 30 de zile, informeaza…

- Tribunalul Constanta a admis, miercuri, contestatia procurorilor fata de decizia Judecatoriei Constanta prin care minorul de 15 ani, acuzat de producerea incendiului care a mistuit un bloc, fusese arestat la domiciliu, si a dispus arestarea preventiva a adolescentului, pentru 30 de zile. Sentinta judecatorilor…

- Adolescentul de 15 ani, suspectat ca a provocat incendiul din parcarea de la subsolul blocului din Constanta, a fost arestat preventiv. Decizia pronuntata, miercuri, de magistrati este definitiva.

- Marea Britanie a confirmat primul deces provocat de tulpina Omicron a coronavirusului. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat, luni, ca un prim pacient infectat cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a decedat in Regatul Unit, transmite Reuters, preluand Sky News. “Da, din nefericire Omicron…

- Judecatorii ieșeni au considerat ca protestatarul #Rezist Cristian Dide este pericol public pentru ca a comandat produse conținand cannabis, din țara și strainatate, pe internet, și a trimis coletele la DIICOT Central și DIICOT Iași, arata judecatorii in motivarea deciziei de arestare dispusa de Tribunalul…

- Incendiul de padure care a izbucnit duminica seara, langa Oituz, județul Bacau, pare dificil de stins. O aeronava C-27J Spartan din dotarea Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru stingerea incendiilor, a fost trmisa pentru a actiona in sprijinul pompierilor de la ISU Bacau. Aeronava C-27J Spartan,…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…