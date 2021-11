A murit medicul oncolog Nicolae Georgescu din Tulcea. Mesajul presedintelui CJ Tulcea

Medicul specialist in oncologie medicala Nicolae Goergescu a murit in aceasta dimineata. Implinise in septembrie 72 de ani.Potrivit datelor Bibliotecii Judetene din Tulcea, medicul Nicolae Georgescu s a nascut pe 22 septembrie 1949.… [citeste mai departe]