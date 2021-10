Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul britanic care in iunie anul trecut a ucis doua surori dupa ce a incheiat un „pact cu diavolul” pentru a caștiga la loterie a primit 35 de ani de inchisoare. Danyal Hussein, in varsta de 19 ani, a fost gasit vinovat de uciderea celor doua surori, ca parte a unui pact pe care l-a incheiat cu „forțe…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu un pistol Colt de epoca, incarcat cu un cartuș de plumb, atunci cand a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platourile de filmare ale producției ”Rust”, au anunțat miercuri autoritațile din New Mexico, potrivit Reuters și CNN . Seriful Adan Mendoza…

- ”Un numar limitat de soferi de cisterne militare trebue sa fie pregatit sa intervina si sa fie desfasurat, daca este necesar, pentru a stabiliza aprovizionarea cu carburant”, a anuntat intr-un comunicat, luniseara, Ministerul britanic al Energiei. The UK government is putting army drivers on standby…

- Poliția britanica a arestat un barbat care a ințepat cu ace mai multe produse comercializate in trei supermarketuri din Londra, informeaza Reuters. Magazinele The Little Waitrose, Sainsbury’s Local si Tesco Express au fost inchise in urma acestui incident, care s-a produs miercuri seara. Politia a fost…

- Fortele britanice au intrat in faza finala a evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, care se vor incheia 'in cateva ore', a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Londra, transmit Reuters si AFP. Minstrul Ben Wallace a explicat la postul Sky News ca, la ora 03:30 GMT, Marea Britanie a 'inchis…

- Politia britanica a anuntat joi ca a arestat un barbat care a folosit mai multe ace pentru a intepa diverse alimente, precum carne procesata si produse pentru cuptorul cu microunde, comercializate in trei supermarketuri din Londra, informeaza Reuters. Magazinele The Little Waitrose, Sainsbury's Local…

- Jude Walker, un baietel din Marea Britanie in varsta de 11 ani, a pornit intr-o odisee prin care spera ca va salva planeta: va parcurge pe jos distanta dintre o localitate din nordul Angliei si Londra in incercarea de a obtine sprijin pentru instituirea unei taxe care sa vizeze emisiile de carbon, informeaza…

- Un iesean a castigat trei ani de libertate acceptand sa faca puscarie in Romania. Judecatorii britanici l-au condamnat la peste 12 ani de inchisoare pentru un atac salbatic impotriva fostei iubite. Ulterior, au cerut autoritatilor romane sa-l preia, cu acceptul acestuia. Curtea de Apel ieseana a aprobat…