- PSD Iasi ironizeaza bilantul de activitate prezentat de seful CJ, liberalul Costel Alexe, acuzandu-l ca a mintit si ca a prezentat drept realizari proiecte care nu ii apartin sau la care nu a avut nicio contributie, cum ar fi axele rutiere Iasi – Suceava si Iasi – Botosani, reabilitarea Spitalului…

- Un nou nascut de doar cateva zile de la Piatra Neamt a fost transportat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi din cauza unor grave probleme de sanatate. Conform presei locale, acesta s-a nascut prematur, la 36 de saptamani, si nu se poate alimenta corespunzator din cauza unor probleme intestinale.…

- Fetita in varsta de trei ani care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce s-a strangulat din greseala cu un cordon de la un halat de baie este intr-o stare buna. Accidentul a avut loc saptamana trecuta, fetita fiind gasita in stare de inconstienta de catre parintii sai care au sunat…

- Medicii pediatri de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" se confrunta cu un val de cazuri de pneumonii si laringite in randul copiilor de varsta scolara. In ultimele 48 de ore au ajuns la spital 49 de copii cu astfel de manifestari, numarul fiind in continua crestere. In acelasi timp, numarul cazurilor…

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte. Incidentul a avut loc marti seara in Piatra Neamt, copilul fiind transferat la Iasi pentru tratament. Din primele informatii, copilul a cazut dupa ce s-ar fi urcat pe niste perne…

- Un bebelus de 1 an a fost oparit, din greseala, cu supa de mama lui. Copilul a suferit rani pe aproape jumatate din corp și a fost dus la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi, informeaza Digi24. Coordonatorul Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie din cadrul Spitalului de Copii „Sf. Maria”…

- La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se cauta in aceasta perioada un medic dermatolog care sa ocupe postul prin concurs. Postul vacant de medic specialist in dermatologie pentru compartimentul de profil a fost scos la concurs, acesta urmand sa aiba loc luni, 29 august. Compartimentul de dermatologie…