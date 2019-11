Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentii care nu fac suficienta miscare isi pun in pericol sanatatea riscand sa fie afectati de obezitate si boli cardiovasculare, avertizeaza un studiu desfasurat sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dat vineri publicitatii, potrivit Reuters. Studiul, care are la baza…

- Activitatile culturale si creative, precum dansul, cantatul sau vizitele la muzeu, pot avea un efect pozitiv asupra sanatatii fizice si mentale, a declarat luni biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cu sediul la Copenhaga, relateaza agerpres.ro.

- Economia mondiala ar putea fi stimulata cu pana la 100 de miliarde de dolari pe an in cazul in care angajatorii isi incurajeaza cu succes angajatii sa urmeze recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste exercitiile fizice, conform unei analize asupra impactului economic…

- Numarul copiilor și adolescenților (cu varsta intre 5 și 19 ani) care sufera de obezitate la nivel mondial va crește cu aproape 100 de milioane – de la 158 de milioane in anul 2020 la 254 de milioane pana in anul 2030 – arata un raport al Organizației Mondiale a Sanatații, denumit Atlasul Obezitații…

- Talibanii au interzis in aprilie OMS si Comitetul International al Crucii Rosii, invocand "activitatile lor suspecte" din timpul campaniilor de vaccinare, ceea ce a amenintat sa adanceasca una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Organizatia ONU efectua o campanie de vaccinare in…

- Trei oameni au murit si cel putin 222 de persoane au fost infectate in cadrul celei mai ample epidemii de listerioza din Spania, au anuntat luni reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citati de Reuters. Epidemia, asociata cu fabricantul unei specialitati din carne de porc, localizat…

- Talibanii au retras duminica interdictia impusa accesului in Afganistan al Comitetului international al Crucii Rosii (CICR), garantand totodata securitatea personalului organizatiei care ia parte la activitati umanitare in zonele aflate sub controlul lor, relateaza Reuters si dpa, conform agerpres.ro.…