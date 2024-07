Adolescenţii dependenţi de tehnologie stau mai puţin timp afară decât deţinuţii Adolescentii petrec tot mai mult timp in fata ecranelor, fie ca opteaza pentru platformele de social media, fie pentru jocurile video. O analiza realizata de Asociatia ALIAT, in cadrul proiectului “Mai puternici impreuna”, arata ca adolescentii petrec, in medie, 14-16 ore in fata ecranelor, potrivit Agerpres. “Grupul tinta al acestui proiect au fost elevi, cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani. In urma atelierului avand ca tema sanatatea digitala, am obtinut niste rezultate surprinzatoare legate de faptul ca elevii petrec intre 14 si 16 ore, pe zi, cand vine vorba de consumul de ecran. Aici intra… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca opteaza pentru platformele de social media, fie pentru jocurile video, adolescentii petrec tot mai mult timp in fata ecranelor. O analiza realizata de Asociatia ALIAT, in cadrul proiectului “Mai puternici impreuna”, arata ca adolescentii petrec, in medie, 14-16 ore in fata ecranelor, transmite…

- Un studiu recent efectuat de Asociatia ALIAT a relevat un fapt xtrem de ingrijorator: dependenta de tehnologie e chiar mai periculoasa decat se credea. Copiii si adolescentii petrec, in medie 14-16 ore in fata ecranelor si petrec afara mai putin timp decat un detinut.

- O analiza realizata de Asociatia ALIAT, in cadrul proiectului “Mai puternici impreuna”, arata ca adolescentii petrec, in medie, 14-16 ore in fata ecranelor. Specialistii atrag atentia asupra pericolelor la care se expun copiii si adolescentii, din cauza consumului prea mare de tehnologie. ”…goana dupa…

- Zile caniculare și nopți tropicale, record dupa recordRomania se confrunta cu una dintre cele mai calduroase veri . Cel mai persistent val de canicula din acest an aduce temperaturi de foc și le da batai de cap oamenilor. La ce sa ne așteptam, dar și cate grade se vor inregistra in termometre, ne spune…

- Mersul pe jos ar putea reprezenta o modalitate ieftina si usoara de a preveni durerile de spate recurente, au declarat oamenii de stiinta dupa ce testele au aratat ca pacientii care au iesit la plimbare zilnic s-au confruntat mai rar cu aceasta problema de sanatate, relateaza agențiile DPA/PA Media,…

- „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca fiecare dintre cele doua partide sa vina cu propriul candidat, pentru ca vorbim de cea mai reprezentativa functie in statul roman, vorbim de persoana care primeste cel mai mare vot de incredere din partea cetatenilor romani si exista totusi, oricat de mult…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu-Iulian Chihaia, a declarat pentru News.ro, referitor la ancheta deschisa in urma exploziei de la magazinul Dedeman, soldata cu 15 raniti, ca anchetatorii continua cercetarea la fata locului, fiind asteptati specialistii INSEMEX. Audierea…

- Peste 11.000 de joburi au fost postate de angajatorii din construcții de la inceputul anului și pana acum, acesta fiind al șaselea cel mai activ angajator din economie, dupa domenii precum retail, servicii, call center / BPO, industria alimentara și turism. Din aceasta lista, insa, este și domeniul…