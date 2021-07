Stiri pe aceeasi tema

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat marti ca persoanele cu varsta intre 12 si 17 ani se vor putea imuniza anti-COVID, incepand cu data de 2 august, si cu vaccinul produs de compania Moderna, programarea in platforma de vaccinare putand fi facuta din data de 1 august. ‘Pe data de 23 iulie, Agentia…

- EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma…

- Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-15 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu Moderna, dupa procedurile deja stabilite și pentru celelalte categorii de varsta, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. Potrivit acestuia, platforma pentru…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat joi ca a depus cererea oficiala prin care solicita autorizarea vaccinului sau anti-COVID-19 in Statele Unite pentru adolescentii din grupa de varsta 12-17 ani, informeaza AFP. Dosarul va fi examinat in perioada urmatoare de Agentia americana…

- Radu Țincu, medic primar de Terapie Intensiva la Spitalul Floreasca, a declarat, luni, ca este „extrem de important sa ajungem la imunizare colectiva și la cat mai mulți copii și profesori vaccinați anti-COVID-19 pana in toamna, cand incepe noul an școlar”.„Avem nevoie de o imuizare colectiva pana in…

- De la debutul campaniei de vaccinare, țara noastra a primit 10.689.069 de doze de vaccin anti-Covid. Baciu a amintit ca, saptamana aceasta, in Romania au ajuns 697.330 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Saptamana viitoare, in țara noastra vor mai ajunge 698.490 de doze de vaccin, iar in cursul ultimei…

- Maraton de vaccinare pentru copii. Gheorghița: “Se vor putea imuniza adolescenții intre 16 și 18 ani”. Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a anunțat marți ca in zilele de 31 mai și 1 iunie va fi organizat un maraton de vaccinare pentru copii. “Intenționam sa organizam in perioada…

- La o zi dupa ce Pfizer a facut publice rezultatele studiilor efectuate pe vaccinul sau anti-COVID la adolescenți, și compania Moderna a comunicat care este eficiența serului sau la grupa de varsta 12-17 ani.Compania Moderna a anuntat ca vaccinul sau impotriva COVID-19 este 96% eficient la adolescentii…