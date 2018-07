Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost ranit intr-un accident produs joi pe un drum local din comuna damboviteana Tetcoiu, unde un autoturism a derapat si s-a lovit violent de un stalp de electricitate pe care l-a rupt. Politistii sositi la locul accidentului au constatat ca in vehicul se aflau…

- Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital, sambata seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un cal pe drumul care face legatura intre localitatile Ciulnita si Slobozia din judetul Ialomita.

- Accident groaznic pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei. O mașina a fost facuta zob dupa ce s-a lovit violent intr-un stalp. Nu se cunoaște cauza producerii accidentului și nici daca sunt victime.

- Doua persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce un tanar din Dambovita, baut si fara permis, a furat masina bunicului si a lovit un autobuz stationat, transmite corespondentul MEDIAFAX.