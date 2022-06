Adolescenți la muncă, în vacanță Pentru unii incepe vacanta, pentru altii munca. Dupa ce au terminat cursurile, mulți elevi și studenti se angajeaza in timpul verii ca sa caștige bani și experienta in munca. Legea le permite sa faca acest lucru de la 16 ani sau chiar 15, cu acordul parinților. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

