Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta XENIA din SANKT PETERSBURG, ocrotitoarea familiei Xenia Grigorievna Petrova a fost sotia unui ofiter de armata, Andrei Fedeorovici Petrov. Ea a devenit vaduva la varsta de 26 de ani cand sotul sau a murit brusc, la o petrecere. Ea a plans moartea sotului ei, si in special…

- ANALIZA… Instanța se mai gandește in cazul morții șefului de post de la Vetrișoaia, Marius Nițica, și a prietenului sau, Ionuț Mazdrag, intrucat s-a ajuns deja la a treia amanare a pronunțarii. Deși pentru aparținatorii parților implicate, rabdarea a cam ajuns la final, este, totuși, de ințeles, spun…

- Urmarire ca in filme la Rachiți. Un tanar cu 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat, prins de polițiști dupa o goana nebuna Un tanar cu 1,11 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost prins de polițiști dupa o goana nebuna ca in filme la Rachiți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, fiind in exercitarea…

- Unul dintre pionerii antreprenoriatului botosanean s-a stins din viata la sfarsitul acestei saptamani, in casa pe care o detinea in municipiul Botosani. Familia a transmis un mesaj pe care il prezentam mai jos: Cu adanca tristete anuntam trecerea in nefiinta a lui ADRIAN OCHISOR, iubit tata, bunic si…

- Camionul, care era condus de unul din romanii care au murit dupa ce podul Morandi de la Genova s-a prabușit, era incarcat cu circa o tona de droguri pe care mafia a incercat sa puna mana apoi, relateaza Corriere della Sera.

- Procurorii DIICOT, impreuna cu polițiștii din structurile BCCO au efectuat o serie de percheziții in Cluj la locuințele unor persoane banuite de trafic de droguri de mare risc și substanțe interzie.

- Doi tineri din Botoșani au incercat doua nopți la rand sa sparga un bancomat. Au mers la ATM cu fețele acoperite, dar nu au reușit sa fure banii, așa ca au intrat pe fereastra in doua localuri publice de unde au furat bani și o tableta.

- 30 octombrie va ramane in memoria romanilor ca data celei mai mari tragedii din istoria recenta. Se implinesc 7 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, in care au murit 65 de oameni, iar 146 au fost raniti.