- Este ancheta la o școala din județul Maramureș, dupa ce o eleva de 8 ani a fost lovita de o fosta invațatoare. Femeia ținea locul unui alt cadru didactic, ea fiind pensionara. Dupa acest incident, fata refuza sa mai mearga la școala.

- Femeilor afgane nu ar trebui sa li se permita sa lucreze alaturi de barbati, a declarat o personalitate de rang inalt din guvernul taliban, o pozitie care, daca ar fi pusa in aplicare in mod oficial, le-ar interzice efectiv angajarea in birouri guvernamentale, banci, companii mass-media si nu numai,…

- Cateva femei afgane foarte curajoase au participat joi la un protest - gest aproape de neconceput in aceasta țara - spunand ca sunt dispuse sa accepte burqa daca fiicele lor vor continua sa mearga la școala sub conducerea talibanilor.

- Scene biblice au loc in deșert. Mii de afgani fug din calea talibanilor care au cucerit țara. Imaginile cutremuratoare fac inconjurul lumii! Ce au ajuns sa faca bieții oameni pentru a scapa de furia luptatorilor talibani. Afganii fug din calea talibanilor care au pus stapanire pe țara lor Un clip remarcabil…

- Germania a afirmat, miercuri, ca a primit asigurari de la talibani ca afganii vor putea parasi tara cu avioane comerciale dupa retragerea trupelor americane la 31 august, scrie AFP, potrivit news.ro. Adjunctul biroului politic al talibanilor din Qatar Sher Abbas Stanekzai "m-a asigurat ca…

- aStudentele afgane se tem ca iși vor pierde accesul la invațamant și chiar viața. Educația, in special a fetelor, are enorm de suferit dupa ce talibanii au preluat puterea. Trupele americane din Afganistan țineau sub control ascensiunea talibanilor dar, dupa retragerea lor, fundamentaliștii islamici…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…