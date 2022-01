Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe eleve de liceu au fost filmate cum danseaza pe bordul autobuzului care fac naveta la scoala. Soferul se apara spunand ca nu le poate opri. Politia a anuntat ca s-a autosesizat si va lua „masurile legale care se impun”.

- Sapte turisti surprinsi de vremea rea in Muntii Fagaras au fost recuperati, sambata, de catre salvamontistii argeseni. Sase dintre ei au fost gasiti repede, insa pentru al saptelea actiunea a durat mai mult, el fiind gasit in hipotermie usoara si cu usoare degeraturi. Cei sapte turisti se intorceau…

- Viceamiralul Mircea Caragea, la 103 ani, este singurul veteran de razboi in viata al Fortelor Navale Romane, care a slujit tara, cu onoare si cu cinste, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, la bordul navelor militare. Dupa venirea la putere a comunistilor, a fost trecut in rezerva, fiind nevoit…

- Nici nu am trecut bine in noul an, ca noi informații cu privire la produse depistate cu dioxidul de etilena vin sa traga un nou semnal de alarma. Atat la nivel european, cat și pe plan local, au fost depistate la inceput de an produse infectate. Conform ANSVSA, in mai multe hipermarket-uri din Romania…

- Proiectul prezentat de municipalitate ca model de dezvoltare a imobilelor centrale pe verticala nu conține niciun loc de parcare, chiar daca e locat intr-una din cele mai aglomerate zone ale urbei. Soluția alternativa - parcarea supraterana de pe Tribunalului.

- Elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au participat la concursul școlar „La școala in siguranța”, desfașurat cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, ca parte a proiectului „Educație, arta și sport pentru o societate mai buna”. Concursul a fost organizat de Infocentrul Colegiului…

- Inspectoratul olandez responsabil pentru sanatatea tinerilor le-a cerut acestora sa nu se infecteze in mod "deliberat" cu noul coronavirus pentru a putea obtine "certificatul verde", dupa ce guvernul si-a anuntat planul de a-i exclude pe cei nevaccinati de la obtinerea acestui certificat. "Este periculos…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca rata de vaccinare dintr-o școala va fi prezentata pe site-ul unitații. Pana in prezent, peste 300.000 de elevi din Romania s-au vaccinat anti-COVID. Rata de vaccinare va fi prezentata pe site-ul fiecarei școli și de inspectoratele școlare fara nume,…