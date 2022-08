Adolescentă violată de doi tineri Doi tineri de 24 si 21 de ani din Timis sunt cercetati penal dupa ce ar fi violat o fata de 15 ani. Fapta s-ar fi petrecut in Faget, la inceputul acestei luni, insa victima a decis sa le spuna parintilor prin ce a trecut abia dupa o saptamana. In urma cu o saptamana, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

- La data de 18 august 2022, polițiștii orașului Faget au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 15 ani, din Lugoj ar fi fost violata de doi tineri, in noaptea de 7 spre 8 august 2022, in orașul Faget. In urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca este vorba de un tanar, de 24 de ani,…

