ADOLESCENTA TERIBILISTA AMENDATA DE POLITIE! Urmare a imaginilor aparute pe rețelele de socializare in care o tanara s-a fotografiat in diferite ipostaze, mai puțin decente și civilizate, cu statuile din Cetatea Alba Carolina, Poliția Locala Alba Iulia s-a autosesizat și a demarat cercetari. Astfel, a fost identificata U.D.M cu domiciliul in județul Sibiu, in varsta de 22 de ani. Pentru gestul sau a fost sancționata contravențional cu amenda maxima prevazuta in valoare de 1.000 lei conform art. 2 alin. (1) din Legea 61/91 pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice republicata.… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 22 de ani originara din judetul Sibiu a fost amendata de polițiștii locali din Alba Iulia, dupa ce a urcat pe mai multe statui din Cetatea Alba Carolina pentru a-si face fotografii pe care apoi sa le posteze pe contul sau de...

- Ca urmare a imaginilor aparute pe rețelele de socializare, in care o tanara s-a fotografiat in diferite ipostaze, mai puțin decente și civilizate, cu statuile din Cetatea Alba Carolina, Poliția Locala Alba Iulia s-a autosesizat și a demarat cercetari. Astfel, a fost identificata U.D.M, in varsta de…

- O tanara din judetul Sibiu a fost amendata cu 1.000 de lei de Politia Locala din Alba Iulia, dupa ce a urcat pe mai multe statui din Cetatea Alba Carolina pentru a-si face fotografii pe care sa le posteze pe contul sau de socializare. "Urmare a imaginilor aparute pe retelele de socializare in care o…

- O tanara din judetul Sibiu a fost amendata cu 1.000 de lei de Politia Locala din Alba Iulia, dupa ce a urcat pe mai multe statui din Cetatea Alba Carolina pentru a-si face fotografii pe care sa le posteze pe contul sau de socializare, potrivit Agerpres. "Urmare a imaginilor aparute pe retelele de…

- Ziarul Unirea FOTO| Tanara care s-a cațarat pe statuile din Cetatea Alba Carolina și s-a fotografiat in poziții indecente și necivilizate, identificata și amendata Tanara care s-a cațarat pe statuile din Cetatea Alba Carolina și s-a fotografiat in poziții indecente afost identificata și amendata. Urmare…

- Urmare a imaginilor aparute pe rețelele de socializare in care o tanara s-a fotografiat in diferite ipostaze, mai puțin decente și civilizate, cu statuile din Cetatea Alba Carolina, Poliția Locala Alba Iulia s-a autosesizat și a demarat cercetari. Astfel, a fost identificata U.D.M cu domiciliul in județul…

- Fratele stripperului Hamude s-a predat, in urma cu puțin timp, la Poliție. Barbatul și tatal sau ar fi fost implicați in producerea spirtului care a ucis zece oameni in Iași și alți doi in Sibiu. Produsul fusese contrafacut cu alcool metilic, pentru ca afaceriștii sa faca bani frumoși in stare de…

- Ulterior acestei situații, persoanele in cauza au devenit violente și au aruncat cu pietre inspre polițiști. In ajutorul acestora au mai ajuns alte doua echipaje iar batalia a devenit una in toata regula, atacatorii de etnie roma folosint furci și topoare. „La solicitarile de pastrare a distantei sociale…