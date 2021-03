Adolescentă salvată dintr-un canal adânc de 5 metri O adolescenta de 17 ani a fost salvata, sambata, dintr-un canal cu o adancime de 5 metri, in care a cazut din neatenție. Incidentul s-a produs pe o strada din Panciu, judetul Vrancea, iar fata a avut noroc ca, atunci cand a cazut, a fost observata de un pompier care se afla in timpul liber. […] The post Adolescenta salvata dintr-un canal adanc de 5 metri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

